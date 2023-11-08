Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,66 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 5,71 Patates Kg HMS 15 Kabuklu fındık Kg HMS 97,66 Mısır dane Kg HMS 4,49 Yemlik buğday Kg HMS 5,86

HMS: Hazır Müstahsil Satış