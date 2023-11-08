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        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor

        Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 73'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:56
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        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor
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        Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 73'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

        Duruşmada, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının alınmasına devam edildi.

        Tutuksuz sanık İ.K, olay tarihinde Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda nöbetçi astsubay çavuş olarak görev yaptığını, terör saldırısı yapılacağı ihbarı doğrultusunda yol uygulaması emriyle çıkış yaptıklarını ileri sürdü.

        Askeri araçların uygulama yaptığı şeritten değil, karşı istikametten geçtiğini anlatan İ.K, "O gece bana verilen emir terör saldırısı ihbarıydı. Uygulama yaptığım noktada 15 Temmuz öncesinde de günde 3 defa yol kontrolü yapılmaktaydı. O gece tesadüfen nöbetçiydim. Bunu ben belirlemedim." savunmasında bulundu.

        Tutuksuz sanık Ö.B. de suçlamaları kabul etmediğini, kendisinin ve ailesinin terör örgütüyle alakasının bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

        Tutuksuz sanık M.Ö.Ş, olay günü istirahatte olduğunu ve saat 22.30 sıralarında terör olayı beklendiği söylenip karakola çağrıldığını aktararak, darbeden haberdar olmadığını iddia etti.

        Tutuklu sanık E.M. ise "İddia makamının mütalaasını kabul etmiyorum. Bütün deliller toplanmadan, toplanan delillerle aleyhime iddialarda bulunulmuştur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Diğer sanık ve avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasını kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştırarak, sanık ve avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Dava süreci

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

        Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

        Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

        3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

        Yüksek mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

        Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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