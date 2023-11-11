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        Kaymakam Safitürk şehadetinin 7'nci yılında memleketi Sakarya'da anıldı

        Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 7. yılında memleketi Sakarya'da kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:21
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        Kaymakam Safitürk şehadetinin 7'nci yılında memleketi Sakarya'da anıldı
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        Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 7. yılında memleketi Sakarya'da kabri başında anıldı.

        Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Şehidin hayatının anlatılması sonrasında tüm şehitler için İl Müftüsü Mehmet Aşık dua etti. Programın sonunda katılımcılar şehit kaymakamın mezarına karanfil bıraktı.

        Programa şehidin eşi Ayşegül, annesi Fatma Safitürk'ün yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar ve eşi Zehra Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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