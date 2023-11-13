Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,33 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Ayçiçek yağlık Lt HMS 14,72 İç fındık Kg TS 187,15 Kabuklu fındık Kg TS 98,33

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı