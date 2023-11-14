Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor

Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 73'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının 120 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis ve 1 sanığın beraatine ilişkin mütalaasına karşı savunmalarının alımına devam edildi.

Tutuklu sanık C.Z, olay sırasında astsubay olarak görev yaptığını belirtti.

Olay günü telefonla arandığını anlatan C.Z, "Tugay Komutanı'nın alarm emri verdiği belirtilerek tugaya çağrıldım. Direktife uymayanların sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanacağı söylenerek valiliğe götürüldük. Burada kendi irademle polise sığındım. Örgüt üyesi değilim. 15 Temmuz'da anayasayı ihlal etmek için hiçbir şekilde bilerek ve isteyerek hareket etmedim. Hiçbir vatandaşla karşı karşıya gelmedim, ateş etmedim. Yargıtay'a benim aleyhime temyiz başvurusunda bulunulmamıştır. Bu durumda iddia makamının verdiği mütalaa Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırıdır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." savunmasında bulundu.

Tutuklu sanık E.Y. de yargılama aşamasında verdiği ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

15 Temmuz'da astsubay olarak görev yaptığını kaydeden E.Y, "Mesai bitiminde evime geldim. Saat 21.00 gibi telefonla arandım, alarm verildiği ve kışlaya gitmem söylendi. Taşkısığı Kışlası'ndan Çark Kışlası'na gittik. Buradan valiliğe götürüldük. Burada Ahmet Üzer sıkıyönetim ilan edildiğini megafonla söyledi, bunun üzerine oradan uzaklaşarak valiliğin arka tarafına geçtim. Silah kullanmadığım balistik raporundan sabittir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık C.K. ise mütalaayı kabul etmediğini dile getirdi.

"Olay tarihinde sözleşmeli uzman erbaştım, şoförlük dışında hiçbir görevim yoktur." diyen C.K, şöyle konuştu:

"Evde istirahat halindeyken nöbetçi amir aradı ve Tugay Komutanı'nın alarm verdiğini, reaksiyon süresinin ölçüleceğini belirterek kışlaya çağırdı. Taşkısığı Kışlası'na gittim. Bir süre sonra tugayda yoklama alınacağı söylenerek Çark Kışlası'na götürüldük. Sivil olduğumdan burada azar işitmemek için araçtan inmedim. Terör saldırısı beklendiği, valiliğe gidileceği, emre karşı gelenlerin sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanacağı söylenerek valiliğe götürüldük. Burada Ahmet Üzer Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğunu söyledi. Bunu söyleyince valiliğin yanındaki mısır tarlasına girdim. Bir süre sonra çevik kuvvet ekipleri geldi, teslim oldum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Tutuklu sanıklar Ö.T, A.G. ve Ö.U. da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasına devam edilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Dosyada, firari 5 sanık ile 2 sanık hakkında ifadelerinin alınabilmesi için verilen yakalama kararı sürüyor.

- Dava süreci

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek Mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.