Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor

Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 73'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının 120 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis ve 1 sanığın beraatine ilişkin mütalaasına karşı savunmalarının alımına devam edildi.

Tutuklu sanık İ.A, astsubay olarak görev yaptığı olay günü alarm verilerek kışlaya çağrıldığını, oradan da Çark Kışlası'na geçtiklerini anlatarak, "Burada Ahmet Üzer, 'terör faaliyetleri nedeniyle sıkı yönetim ilan edildiğini, valiliğe gidileceğini, emre uymayanların sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanacağını' söyledi. 15 Temmuz ve öncesinde Uğur Coşkun'u hiç görmedim, ilk kez mahkemede gördüm. Çark Kışlası'nda okunan sıkı yönetim direktifini duymadım. Valiliğe gidince kandırıldığımızı anladım ve uzaklaştım. Ateşli ve ateşsiz silah kullanmadım, darbeyi destekleyecek davranış sergilemedim. Vatan haini ve terörist değilim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." savunmasında bulundu.

Tutuklu sanık T.Ç. de eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'un alarm vermesi üzerine kışlaya geldiğini aktararak, "Terör saldırısı var' denilerek valiliğe götürüldük. Valilikte olayın terör saldırısı olmadığını anladım. Suç işlemek kastıyla hareket etmedim, silah kullanmadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık M.P. de uzman erbaş olarak görev yaptığı darbe girişimi gecesi, alarm verilmesi üzerine kışlaya, daha sonra valilik bölgesine gönderildiklerini aktararak, "Buradan uzaklaşarak çalılık alana saklandım. Bir süre sonra kendi imkanlarımla eve gittim. Daha sonra polise giderek teslim oldum. İlk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Tutuklu sanık T.A, M.A. ve İ.G. suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, firari 5 sanık ile 2 sanık hakkında ifadelerinin alınabilmesi için verilen yakalama kararının devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Dava süreci

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek Mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.