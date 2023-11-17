Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Ticaret Borsası

        Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,98 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Ticaret Borsası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,98 liradan satıldı.

        STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün Birim Satış Şekli Ortalama
        Yemlik buğday Kg HMS 6,00
        Kabuklu fındık Kg TS 95,98
        Mısır dane Kg TS 5,08
        İnek sütü Lt TS 11,50

        TS: Tacir Satışı

        HMS: Hazır Müstahsil Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü, kendi babasını boğmaya kalkıştı
        Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü, kendi babasını boğmaya kalkıştı
        Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'da kazanma alışkanlığını sürdürme peşinde:
        Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'da kazanma alışkanlığını sürdürme peşinde:
        Sakarya'da kocasını öldüren kadın gözaltına alındı
        Sakarya'da kocasını öldüren kadın gözaltına alındı
        Sakaryaspor, milli arada çalışmalara başladı
        Sakaryaspor, milli arada çalışmalara başladı
        Vatandaşlara araç alışverişinde sahte "dijital dekont" uyarısı
        Vatandaşlara araç alışverişinde sahte "dijital dekont" uyarısı
        Sakarya'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı
        Sakarya'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı