Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,98 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Yemlik buğday Kg HMS 6,00 Kabuklu fındık Kg TS 95,98 Mısır dane Kg TS 5,08 İnek sütü Lt TS 11,50

TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış