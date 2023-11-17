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        Kaçakçılık operasyonunda 166 bin makaron ele geçirildi

        Hendek ilçesinde kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:41 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:41
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        Kaçakçılık operasyonunda 166 bin makaron ele geçirildi
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        Hendek ilçesinde kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 70 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin 360 adet doldurulmuş ve 154 bin boş makaron ele geçirildi.

        Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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