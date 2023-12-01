Akyazı'da özel öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde özel öğrencilere Türk Kızılay faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde özel öğrencilere Türk Kızılay faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Sosyal sorumluluk kapsamında Akyazı Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret eden Türk Kızılay'ın Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Akyazı Kadın Kolları Teşkilatı Başkanı Sevinç Özer, Şube Denetçisi Ergün Öztürk ve kurumsal üye Ahmet Çetin, öğrencilerle buluştu.
Ziyarette kurum faaliyetleri hakkında bilgi veren Kızılay yetkilileri, öğrencilerin kendi el emekleriyle ürettikleri el sanatı ürünleri ile anahtarlık, atkı, çanta ve tabloları da inceledi.
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