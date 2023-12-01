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        Akyazı'da özel öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde özel öğrencilere Türk Kızılay faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 08:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 08:42
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        Akyazı'da özel öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde özel öğrencilere Türk Kızılay faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

        Sosyal sorumluluk kapsamında Akyazı Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret eden Türk Kızılay'ın Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Akyazı Kadın Kolları Teşkilatı Başkanı Sevinç Özer, Şube Denetçisi Ergün Öztürk ve kurumsal üye Ahmet Çetin, öğrencilerle buluştu.

        Ziyarette kurum faaliyetleri hakkında bilgi veren Kızılay yetkilileri, öğrencilerin kendi el emekleriyle ürettikleri el sanatı ürünleri ile anahtarlık, atkı, çanta ve tabloları da inceledi.

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