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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da fırtına reklam tabelasını devirdi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Ankara'da fırtına reklam tabelasını devirdi: 1 ölü

        Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağıştan korunmak isterken fırtınada devrilen tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 06.06.2024 - 23:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 00:46
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        Ankara'da fırtına can aldı: 1 kadın öldü
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        Ankara’da dün akşam saatlerde başlayan sağanak yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara'da saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı. Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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