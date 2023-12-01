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        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:38
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        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne seyreden A.K. idaresindeki 34 Z 6969 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut K'nin kullandığı 41 SS 224 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile Emre K. yaralandı.

        Araçta sıkışan Emre K. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emre K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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