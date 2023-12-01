Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne seyreden A.K. idaresindeki 34 Z 6969 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut K'nin kullandığı 41 SS 224 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Emre K. yaralandı.

Araçta sıkışan Emre K. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emre K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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