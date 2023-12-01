Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME - Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne seyreden A.K. idaresindeki 34 Z 6969 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut K'nin kullandığı 41 SS 224 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile Emre K. (37) yaralandı.

        Araçta sıkışan Emre K, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emre K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Üvey ağabeyinin aracını yakıp, kurşun yağdırdı
        Üvey ağabeyinin aracını yakıp, kurşun yağdırdı
        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Bahattin Sofuoğlu, geliştirilecek motosikletiyle yeni sezona iyi başlamak i...
        Bahattin Sofuoğlu, geliştirilecek motosikletiyle yeni sezona iyi başlamak i...
        Akyazı'da özel öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı
        Akyazı'da özel öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı