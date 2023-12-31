Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kocaali'de mahalle sakinleri yılın son kahvaltısında bir araya geldi

        Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Açmabaşı Mahallesi sakinleri, yılın son gününde üçüncüsü düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaali'de mahalle sakinleri yılın son kahvaltısında bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Açmabaşı Mahallesi sakinleri, yılın son gününde üçüncüsü düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

        İlçeye bağlı 250 haneli mahallede gençler, büyükleriyle kahvaltı sofrasında bir araya gelerek hem tecrübelerinden istifade ediyor hem de gelecek nesillere örnek olmak için çaba gösteriyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Acar, gençlerin çalışmalarını her zaman desteklediklerini söyledi.

        Gençlerin organize ettikleri ve geleneksel hale getirmeyi planladıkları programda bir araya geldiklerini belirten Acar, "Bu mahallemizin temel özelliği, buldukları her imkanı birlik ve beraberlik içinde toplanmak, kucaklaşmak için fırsata dönüştürebilmeleridir." diye konuştu.

        Acar, yılın son gününde vermiş oldukları kahvaltı için gençlere teşekkür ederek, "Bunlar çok güzel duygular. Sakarya'da, Kocaali'de Gürcülerin, Hemşinlilerin, Boşnakların, Abazaların kendi kültürlerinde, kültürel öğelerine sahip çıkarak varlıklarını devam etmelerini istiyoruz çünkü bu özelliklerine sahip çıkarak yaşayan hemşehrilerimiz Kocaali'nin zenginliklerine zenginlik katıyor." ifadesini kullandı.

        Açmabaşı Mahalle Muhtarı Ali Şirin de sürekli toplumsal aktivitelerin yapıldığını dile getirerek, gençlerin böylesi zor zamanda birlikte olmak amacıyla yaptıkları bu organizasyonlardan mutlu olduklarını, ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

        Gençlerden Muhammet Fatih Tetik, "Mahalle gençleri olarak büyüklerimiz ile kahvaltı yapalım, hem şehrin sıkıntısından biraz olsun uzaklaşalım hem de sohbetimiz olsun diye böyle program organize ettik." şeklinde konuştu.

        Gökhan Tunca da İngiltere'den düzenlenen kahvaltı programı için geldiğini ifade ederek, "Uçak fobim olduğu için 2,5 gün araç sürerek buraya geliyorum. Sadece şu ortamlarda bulunabilmek için izin günlerimi ve hayatımı buna göre ayarlıyorum. Buraya katılabilmek, bu neşeyi, bu sevgiyi, bu ortamı yakalayabilmek için uğraşıyorum." dedi.

        Sertan Beşiroğlu da İstanbul'dan etkinlik için geldiğini aktararak, "Bu organizasyonun ana temel nedeni birlik ve beraberlik. Dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz kadarıyla gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Mutluyuz, çabalıyoruz, yaptığımız işi seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kültürel mirası yaşatmak için yöresel kumaşlardan ürün tasarlıyor
        Kültürel mirası yaşatmak için yöresel kumaşlardan ürün tasarlıyor
        Serebral palsili kızının tedavisiyle ilgilenen anne, evinde çocukluk hayali...
        Serebral palsili kızının tedavisiyle ilgilenen anne, evinde çocukluk hayali...
        Sakarya ve Zonguldak'ta hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz y...
        Sakarya ve Zonguldak'ta hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz y...
        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Sakarya Valisi Karadeniz'den yeni yıl mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den yeni yıl mesajı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kazanın olay yeri incelemesi ta...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kazanın olay yeri incelemesi ta...