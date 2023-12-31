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        Sakarya'da iş dünyasından yeni yıl mesajları

        Sakarya'da iş dünyasının temsilcileri, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:45
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        Sakarya'da iş dünyasından yeni yıl mesajları
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        Sakarya'da iş dünyasının temsilcileri, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 2023 yılında acısıyla tatlısıyla birçok tecrübe yaşadıklarını belirtti.

        Her zaman olduğu gibi dünü unutmadan yarınları planlamaya, dünün tecrübesini yarınlarda kullanmaya çabaladıklarını aktaran Altuğ, "2023'ün tüm ülkemiz için ayrı anlamı var. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu önemli yılda ikinci yüzyıla güçlü ve özgüvenli şekilde adım atıyoruz." ifadesini kullandı.

        Altuğ, deprem acısıyla başlayan 2023'te ciddi kırılmaların yaşandığı, rekabetin arttığı, güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik denklemin yeniden şekillendiği bir dönem yaşadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu yıl özellikle sıkılaşan finansal koşullar, yüksek enflasyonla mücadele, dış ticaret açığındaki artış ve politika faiz oranlarındaki yükseliş, ekonomi yönetimi açısından bir dengeleme çabası içinde olduğumuzu gösterdi. Ayrıca, işsizlik oranlarındaki düşüşe paralel olarak istihdam ihtiyacına yönelik çabaların 2024 yılında da topyekun devam etmesinden yanayız. Bununla birlikte bu koşullar altında, büyümede zayıflığın 2024 yılında da sürmesi bekleniyor. Yüksek enflasyonla mücadele ederken diğer taraftan ekonomik aktivitelerin de devam ettiği bir süreci 2024 yılında da görmeye devam edeceğiz. Temennimiz, enflasyonun tek haneli rakamlara inebilmesi yönündedir."

        Gelecek yıl beklenen zorlukları fırsata çevirmek ve sürdürülebilir büyüme elde etmek adına kararlı ve istikrarlı şekilde üretmeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Altuğ, iş dünyasının bu anlamda desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

        - "Yıl sonunda tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı bekliyoruz"

        Sakarya için 2023'ün oldukça verimli geçtiğine değinen Altuğ, şöyle devam etti:

        "Yıl sonunda tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı, 2 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası vermeyi bekliyoruz. Gidişatımız bu yöndedir. 2023'te ülke ekonomisine kattığımız değeri farklı rakamlarla çok net şekilde ortaya koyduk. Bu rakamlar güç demektir, istihdam, ekonomiye katkı ve üretim demektir. 2024'te de aynı özverili çalışmalarla üzerine daha da koyarak devam edeceğiz.

        SATSO olarak 2024 yılında da kendi potansiyelinin farkında, ne istediğini bilen, hedefleri olan, hızla gelişen, Sakarya'yı güçlü sinerjiyle geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız. Yeni yılda da üyelerimizin her anlamda gelişmesi, ihracatımızın artması, katma değerli ve teknolojik ürünler üretilerek dünya ile rekabet etmeleri, yeni döneme ayak uydurabilmeleri adına çalışmayı sürdüreceğiz. SATSO, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkun ötesini görerek yeni projeler üretmeye devam edecektir.

        Yeni yılda birlik ve beraberliğimizin daha da çok artmasını diliyor, ülkemizin ve tüm dünyanın barış, refah ve huzura kavuşmasını temenni ediyorum."

        Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal da mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "2024 yılının Türkiye yüzyılımızda 'Milli Teknoloji' hamlelerinin artarak devam edeceği, yerli ve milli sanayileşmede tam dönüşümün olacağı, üretmiş olduğumuz katma değeri yüksek ürünlerimizin dünya halklarınca bugünden daha fazla rağbet göreceği, güçlü Türkiye inşası için daha sağlam ve büyük adımların olacağı ve bilhassa dünya barışı, toplumların huzuru açısından Gazze'de devam etmekte olan savaş başta olmak üzere tüm savaşların acilen son bulduğu, bağımsız Filistin Devleti'nin dünyaca tanınıp Filistin halkının muasır medeniyet haklarına kavuştuğu, dünya kaynaklarının adil ve eşit olarak paylaşıldığı, barışın ve huzurun insanlıkla buluştuğu bir yıl olması temennilerimle yeni yılınızı tebrik ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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