Sakarya'da arkadaşının kazara tabancayla vurduğu öne sürülen kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşı tarafından kazara tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi'nde A.T'nin (37) tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Göğsünden yaralandığı tespit edilen kişi, sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı A.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Konuyu inceleyen polis ekipleri, olayın B.T'nin arkadaş ortamında tabancayla oynadığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu gerçekleştiğini belirledi.

Şüpheli B.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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