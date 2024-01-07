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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nı 2023 yılında yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:04
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nı 2023 yılında yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi uhdesine alınan ve yeşilin her tonunu barındıran İl Ormanı Tabiat Parkı, geçen yıl ziyaretçi akınına uğradı. 250 bine yakın misafiri ağırlayan tabiat parkı, şehrin en gözde sosyal donatı alanlarından biri oldu.

        Sakarya'da tabiata uygun tesisler oluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, parkı, piknik yerleri, macera parkuru, bungalovları, atış poligonu, bisiklet yolları, kuş evleriyle baştan sona yeniledi.

        Geçen yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen İl Ormanı Tabiat Parkı, 250 bine yakın misafiri ağırladı.

        Her mevsimde farklı güzelliklerini ortaya çıkaran İl Ormanı'nda ziyaretçiler, doğanın kalbinde piknik, trekking ve spor yapma imkanı buluyor. Ayrıca son dönemde yapılan Orman Evleri yoğun ilgi görüyor.

        - SASKİ SAÜ öğrencilerini ağırladı

        Sakarya Üniversitesi öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tesislerinde üretilen suyun yolculuğu hakkında bilgilendirildi.

        Büyükşehirden yapılan açıklamada, SASKİ'nin öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak ve su konusunda bilinçli bireylerin yetişmesi için tesis gezilerini sürdürdüğü belirtildi.

        Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Göl Tesisleri'ni ziyaret eden Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine, alanında uzman personel tarafından Büyükşehir'in su politikaları hakkında bilgi verildiği aktarılan açıklamada, son teknolojinin kullanıldığı tesislerde içme suyunun Sapanca Gölü'nden abonelerin musluklarına kadar geçtiği tüm aşamaların, öğrencilere uygulamalı anlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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