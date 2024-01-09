Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirildiği sırada 3 jandarmanın şehit olmasına yol açan patlamaya ilişkin 1 sanık 8 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptırıldı, dönemin İl Jandarma Komutanının da aralarında bulunduğu 3 sanığın beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirildiği sırada 3 jandarmanın şehit olmasına yol açan patlamaya ilişkin 1 sanık 8 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptırıldı, dönemin İl Jandarma Komutanının da aralarında bulunduğu 3 sanığın beraatine karar verildi.

        Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. ve Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, müşteki F.Ü. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ise duruşmada yer almadı.

        Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından taraflar, cumhuriyet savcısının, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaasına ilişkin savunma yaptı.

        Müşteki F.Ü, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık M.U.Y, esas hakkındaki savunmasında olayın meydana geldiği konuya ilişkin bir emrinin olmadığını öne sürerek, "Aksine çalışmanın yapılmaması için emir verdiğim açıktır. Bilirkişi raporundaki kusuru kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

        Sanık C.Y. de ilk olayın meydana geldiği 3 Temmuz'dan ikinci patlamaya kadar bütün faaliyetlerin içinde olmaya devam ettiğini aktararak, "İl Jandarma Komutanlığında sadece benim yargılanmamın manidar olduğunu ve İl Jandarma Komutanı olarak üzerime düşen görevi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Beraatimi istiyorum." savunmasını yaptı.

        Sanık A.G. de emir ve talimatları yerine getirmekten başka suçunun olmadığını düşündüğünü savunarak, "Görevimi yaptım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

        Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını dile getirerek, müvekkillerinin beraatlerini istedi.

        Sanık Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G'yi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandıran heyet, sanıklar C.Y, M.U.Y. ve A.G'nin beraatine karar verdi.

        - Süreç

        Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

        Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz 2020'de kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da Halil Tuna Akgöz, Mesut Yazar ve Fatih Manga şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 18 sayfalık iddianamede, tutuksuz yargılanan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ile Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Sakarya'da yaşlı kadın, yangın çıkan evde ölü bulundu
        Sakarya'da yaşlı kadın, yangın çıkan evde ölü bulundu
        Sakarya'da dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Taraklı'da vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
        Taraklı'da vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
        Akyazı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Akyazı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Sakarya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'deki memurların şartlarında iyileşti...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'deki memurların şartlarında iyileşti...