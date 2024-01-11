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        SESOB Başkanı Alişan, yeni oda başkanlarını ziyaret etti

        Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, belediye başkanlığı aday adaylığı için istifa edenlerin yerine seçilen oda başkanlarına ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:48
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        SESOB Başkanı Alişan, yeni oda başkanlarını ziyaret etti
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        Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, belediye başkanlığı aday adaylığı için istifa edenlerin yerine seçilen oda başkanlarına ziyaret gerçekleştirdi.

        31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde aday adayı olmak için yaşanan istifaların ardından Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Mehmet Tan, Kaynarca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Mesut Kaçmaz, Pamukova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na ise Mesut Kiraz getirildi.

        Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen yeni oda başkanlarını ziyaret eden Alişan, "hayırlı olsun" temennilerinde bulundu.

        Alişan, yeni başkanların kongre sürecine kadar görevini sürdüreceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

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