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        Sakarya HAYKOOP Bölge Birliği Başkanı Zafer, 2023'ü değerlendirdi

        Sakarya Kocaeli Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği (HAYKOOP) Başkanı Mustafa Zafer, 2023 yılını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:37
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        Sakarya HAYKOOP Bölge Birliği Başkanı Zafer, 2023'ü değerlendirdi
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        Sakarya Kocaeli Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği (HAYKOOP) Başkanı Mustafa Zafer, 2023 yılını değerlendirdi.

        Zafer, birliğe bağlı 27 kooperatif üzerinden gerçekleşen süt satışından elde edilen 650 milyon liranın üreticilere aktarıldığını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığından üreticilere sağlanan desteklerden bahseden Zafer, genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Üretici maliyetlerinin artığına dikkati çeken Zafer, Bakanlığın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların takibiyle anaç hayvan kesimlerinin önlenmesine yönelik uygulamaların artacağını ifade etti.

        Zafer, süt üreticilerinin haklarını korumak ve iyileştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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