Sakarya HAYKOOP Bölge Birliği Başkanı Zafer, 2023'ü değerlendirdi

Sakarya Kocaeli Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği (HAYKOOP) Başkanı Mustafa Zafer, 2023 yılını değerlendirdi.

Zafer, birliğe bağlı 27 kooperatif üzerinden gerçekleşen süt satışından elde edilen 650 milyon liranın üreticilere aktarıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığından üreticilere sağlanan desteklerden bahseden Zafer, genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Üretici maliyetlerinin artığına dikkati çeken Zafer, Bakanlığın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların takibiyle anaç hayvan kesimlerinin önlenmesine yönelik uygulamaların artacağını ifade etti.

Zafer, süt üreticilerinin haklarını korumak ve iyileştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.