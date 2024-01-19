Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinde bulunan ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde "Filistin için omuz omuza" temasıyla toplanan Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Temsilcileri, ellerinde Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Ümmeti Suffa İlim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Zehra Çebi, İsrail'in 100 günü aşkındır Gazze'de açıkça katliam yaptığını ve savaş suçu işlediğini söyledi.

Susmaktan başka bir şey yapmayanlar olduğu gibi İsrail'e destek veren kurumların, işletmelerin de olduğunu dile getiren Çebi, onurlu Müslümanlar olarak soykırımla karşı karşıya kalan Filistin ve Gazze halkına yapılan zulme sessiz kalmayacaklarını ve bunu normalleştirmeyeceklerini vurguladı.

Çebi, İsrail'e destek veren ve bunu sürdüren her kuruma çağrıda bulunduklarını belirterek, "İsrail'in insanlık dışı zulmüne karşı attığımız en sessiz fakat en tesirli taş olan boykota devam edecek ve zulme 100 gündür rıza gösterip boykotlar karşılık bulduğu için kaybettikleri müşterileri geri kazanmak adına bazı kurumların girdikleri rollere aldırış etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.