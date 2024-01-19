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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'ı karşılama törenine telefonla bağlandı:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'ı karşılama törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 23:28 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:46
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'ı karşılama törenine telefonla bağlandı:
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'ı karşılama törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

        AK Parti Sakarya İl Başkanlığı önünde düzenlenen törene, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un aramasıyla katılan Erdoğan, böyle anlamlı bir gecede Sakaryalı kardeşlerini en kalbi duygularla selamladığını söyledi.

        Alemdar'ı, Sakaryalılara emanet ettiğini belirten Erdoğan, "İnanıyorum ki 31 Mart akşamında Sakarya'da çok çok farklı bir günün gecesini yaşayacağız. Şu ana kadar yaptığı hizmetler sebebiyle Belediye Başkanımızı da yine en kalbi duygularla tebrik ediyor ve selamlıyorum." dedi.

        Sakarya'nın kendi dünyalarında farklı bir yerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, "Malum, 'Sakarya; saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.' Bu nidalar içerisinde bugüne kadar geldik, yürüdük. 31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

        Erdoğan, aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak da Sakarya'dan farklı bir ses çıkarmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Aramızda herhangi bir ayrım olmayacak, ayrılık gayrılık olmayacak. El ele vereceğiz, tüm ilçelerimizi inşallah Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız. Şu anda İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. İstanbul ile ilgili çalışmamızı yapıyoruz, birlik ve beraberlik içerisinde. Ekrem (Yüce) kardeşimize şahsım, partim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Şu andan itibaren de Yusuf (Alemdar) kardeşimiz, Ekrem kardeşimiz el ele bu yolda devam edecekler. Kimseye herhangi bir fırsat vermeden inşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Sizleri İstanbul'dan gerek İl Başkanım gerekse adayımız Murat (Kurum) Bey gerekse Esenler Belediye Başkanımız Tevfik (Göksu) Bey buradan en kalbi duygularla selamlıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

        Zaman zaman partililerin tezahüratlarıyla bölünen konuşmanın sonunda Erdoğan, Sakaryalılara hayırlı geceler diledi.

        - "Makamlara değil, davaya bağlı olma bilinci içinde hareket ediyoruz"

        Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz da parti teşkilatının seçim sürecinde çok canlı olacağına inandığını söyledi.

        Yavuz, Cumhur İttifakı olarak Sakarya'daki 17 belediyeyi alarak fire vermeyeceklerini belirterek, kimin aday olacağının nasip işi olduğunu kaydetti.

        Makamlara değil, davaya bağlı olma bilinci içinde hareket ettiklerini vurgulayan Yavuz, "Bu bir dava meselesi ve bu davanın tekerinin tümsekte kalmaması hepimizi ilgilendiriyor." dedi.

        Yavuz, Sakarya'da 10 gün içerisinde ilçe belediyelerinin aday tanıtım toplantısını gerçekleştireceklerini aktararak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde bu zamana kadar görev yapan başkanlara teşekkür etti.

        Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle sahada hep birlikte çalışacaklarını dile getiren Yavuz, "Burada kenetleneceğiz, sırt sırta vereceğiz, yürek yüreğe vereceğiz. Güç birliği içinde çalışacağız. Sakarya'da hayırlı işler yapacağız." diye konuştu.

        - "Durmadan dinlenmeden ilk günkü heyecanla çalışacağız"

        Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ise kalabalığı selamlayarak programa katılanlara teşekkür etti.

        Alemdar, gece gündüz durmadan, dinlenmeden ilk günkü heyecanla çalışacaklarının altını çizerek, insan merkezli, adil hizmet belediyeciliğin sözünü verdiğini ifade etti.

        Yıllarca teşkilatlarda görev aldığını ve belediye başkanlığını yaptığını hatırlatan Alemdar, daha önce görev yapan belediye başkanlarına teşekkür etti.

        Sakarya için çalışacaklarını dile getiren Alemdar, "Gece gündüz çalışacağımın, ömrünü Sakarya'ya adamış, spordan sağlığa, eğitimden turizme, sanayiden ekonomisine kadar her alanda sizlerle beraber olacağımın sözünü veriyorum. Kardeşlik hukukumuzu geliştirerek İnşallah 31 Mart'ta sayın milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız ve Cumhurbaşkanımıza Sakarya'dan en yüksek oyu hediye etmiş olacağız." şeklinde konuştu.

        Törende, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ile AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş da birer konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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