Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde ağırlayacağı Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde ağırlayacağı Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Teksüt Bandırmaspor, 2 Şubat Cuma saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

        Ligde çıktığı 20 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Sakarya ekibi, 33 puanla 7. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"

        Benzer Haberler

        Karşılıksız çek ve sahte senetlerle araç alan şüphelilere operasyonda 4 tut...
        Karşılıksız çek ve sahte senetlerle araç alan şüphelilere operasyonda 4 tut...
        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kocaali-Hendek yolu ulaşıma açıldı
        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kocaali-Hendek yolu ulaşıma açıldı
        Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü yakalandı
        Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü yakalandı
        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, Sakaryaspor'a takım otobüsü hediy...
        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, Sakaryaspor'a takım otobüsü hediy...
        Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 32 grup yolu ulaşıma açıldı
        Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 32 grup yolu ulaşıma açıldı