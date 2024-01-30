Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde ağırlayacağı Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Teksüt Bandırmaspor, 2 Şubat Cuma saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Ligde çıktığı 20 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Sakarya ekibi, 33 puanla 7. sırada yer alıyor.

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