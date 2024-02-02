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        Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı polise teslim oldu

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:17 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:17
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        Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı polise teslim oldu
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde Ü.D, kız arkadaşı Sevda T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçtı.

        Daha sonra polise teslim olan zanlı, ifadesinde kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etti.

        Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Sevda T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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