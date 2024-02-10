Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:40 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

        Sakarya Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mithat Aykaç, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail tarafından 127 gündür Gazze'de yüzyılın en büyük zulmü ve katliamının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Savaş suçları ve insanlığa karşı suçların sistematik olarak işlendiğini, soykırım suçunun bütün unsurlarının gerçekleştiği saldırıların devam ettiğini belirten Aykaç, şunları kaydetti:

        "Bu saldırılar neticesinde çoğunluğu kadın ve çocuklardan olmak üzere Filistinli kardeşlerimiz dünyanın gözü önünde işgalci İsrail rejimi tarafından vahşice öldürülmüştür. En son Refah Sınır Kapısı'na dahi saldırıyı planlamaktadırlar. Bu süreçte özellikle ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde vicdan sahibi insanların İsrail vahşetine karşı yaptıkları toplantı ve gösteriler yasaklanmaya, gazeteciler susturulmaya, katliamı gündeme getiren ünlü isimler baskılanmaya, sosyal medya kısıtlanmaya çalışılmıştır."

        BM'nin tüm kurumlarıyla işlevsizleştirildiğini, insan haklarını koruma amacıyla inşa edildiği belirtilen bütün uluslararası kurumların ve mekanizmaların sadece emperyalistlerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Aykaç, şöyle devam etti:

        "Ülkemizde ve tüm dünyada bütün sağduyu ve ateşkes çağrılarına rağmen Gazze şeridinde ve etrafı mübarek kılınmış topraklarda soykırım uygulayan siyonistlere ve onların işbirlikçilerine karşı somut adımlar atılması kaçınılmazdır. Bu büyük katliam karşısında Filistinli kardeşlerimiz için acımasız ve vicdansız emperyalist ülkelerden ve onların kurumlarından merhamet dilenmek, milletin ve ümmetin izzetini zedelemektedir. Bu haysiyetsiz gidişatı değiştirecek tek şey; vicdan sahibi halkların ve Türkiye'nin tarihi ve insani sorumluluğunu kuşanarak sonuca yönelik somut eylemlerin acilen hayata geçirilmesidir. Bütün bölgeyi tehdit eden işgalci İsrail'in ve destekçilerinin uyguladıkları bu soykırıma karşı suskun veya pasif kalmayı tarih asla affetmeyecektir."

        Aykaç, ulusal ve uluslararası çapta Filistin'e destek kampanyalarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ayrıca Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında sonuna kadar yanlarında olduğumuzu hissettirecek eylemler her fırsatta gerçekleştirilmelidir. Tüm insanlığı bu soykırıma 'dur' demek için sorumluluk almaya davet ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
        3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması yapıldı
        Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması yapıldı
        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü kadrosuna kattı
        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü kadrosuna kattı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da düzenlenen çalıştaya çevrim içi ka...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da düzenlenen çalıştaya çevrim içi ka...
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 3 müebbet h...
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 3 müebbet h...
        Sakarya'da aile içi kavgada 3 kişinin ölümüne ilişkin davada karar
        Sakarya'da aile içi kavgada 3 kişinin ölümüne ilişkin davada karar