Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı'dan Kaymakam Serttaş'a ziyaret

Ziyarette, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Özen ve meclis üyeleri de yer aldı.

Başkan İbrahim Pilavcı da kaymakamlıkla el ele verip vatandaşlar için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Serttaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah birlik, beraberlik ve uyum içinde Taraklı'mızın daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başkanımız Sayın İbrahim Pilavcı'ya ve meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

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