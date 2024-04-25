Sakarya'dan kısa kısa

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yerel seçimlerin ardından mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Işıksu, Çağlayan, Kavaklıorman ve Turnadere mahallelerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığını ifade eden Işıksu, Adapazarı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat mensupları ve meclis üyeleri de ziyaretlerde yer aldı.

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