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        Sakarya'dan kısa kısa

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yerel seçimlerin ardından mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:53
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yerel seçimlerin ardından mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Işıksu, Çağlayan, Kavaklıorman ve Turnadere mahallelerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinledi.

        Ziyaretlerde kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığını ifade eden Işıksu, Adapazarı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat mensupları ve meclis üyeleri de ziyaretlerde yer aldı.

        - Erenler'de 23 Nisan etkinlikle kutlandı

        Erenler Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye bahçesinde kutlama yapıldı.

        Programda konuşan Belediye Başkanı Şenol Dinç, geleceğin teminatı çocukların kendileri ve millet için çok değerli olduğunu ifade etti.

        Etkinliğe, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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