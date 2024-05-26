"Sakarya Bike Fest", Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarıyla tamamlandı

"Sakarya Bike Fest", MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası yarışlarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle 2018 yılından bu yana düzenlenen ve 16 Mayıs'ta başlayan festivalin son gününde MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları düzenlendi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "elit kadınlar" ve "elit erkekler" kategorilerinde yapılan şampiyonada, 15 ülkeden 57 sporcu, 4,5 kilometrelik zorlu arazi şartlarında şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.