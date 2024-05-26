Galatasaray'ın şampiyonluğu Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de coşkuyla kutlandı

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de ambulansların geçişi kolaylaştırmak için yolu trafiğe açmaya çalıştı.

Bazı taraftarlar ise meşaleler yakarak kutlama yaptı.

Araçları ile konvoy oluşturan sarı-kırmızılı taraftar grubu, takımlarının lehine tezahüratlar yaptı.

Anıtpark Meydanı ve bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın başarısı, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kocaeli ve Zonguldak’ta kutlandı.

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