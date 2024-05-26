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        Sakarya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:34 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:34
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        Sakarya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Hızar Mahallesi'nde, N.A. idaresindeki 54 AL 572 plakalı otomobil ile O.A'nın kullandığı 54 AKK 143 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

        Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra Ferizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Semahat Akbıyık (78), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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