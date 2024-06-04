Vali Karadeniz'den Ferizli ve Söğütlü belediye başkanlarına "hayırlı olsun" ziyareti
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Ferizli ve Söğütlü ilçeleri belediye başkanlarını tebrik etti.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Ferizli ve Söğütlü ilçeleri belediye başkanlarını tebrik etti.
Vali Karadeniz, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ata, ilçedeki çalışmalar hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.
Vali Karadeniz daha sonrada Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt'a tebrik ziyaretinde bulundu.
Burada Kaymakam Cevat Gün, Başkan Kurt ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Kurt'a görevinde başarılar diledi.
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