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        Vali Karadeniz'den Ferizli ve Söğütlü belediye başkanlarına "hayırlı olsun" ziyareti

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Ferizli ve Söğütlü ilçeleri belediye başkanlarını tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 18:33 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:37
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        Vali Karadeniz'den Ferizli ve Söğütlü belediye başkanlarına "hayırlı olsun" ziyareti
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Ferizli ve Söğütlü ilçeleri belediye başkanlarını tebrik etti.

        Vali Karadeniz, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ata, ilçedeki çalışmalar hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

        Vali Karadeniz daha sonrada Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt'a tebrik ziyaretinde bulundu.

        Burada Kaymakam Cevat Gün, Başkan Kurt ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Kurt'a görevinde başarılar diledi.

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        Galeri

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