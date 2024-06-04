Vali Karadeniz'den Ferizli ve Söğütlü belediye başkanlarına "hayırlı olsun" ziyareti

Burada Kaymakam Cevat Gün, Başkan Kurt ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Kurt'a görevinde başarılar diledi.

Vali Karadeniz, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Ferizli ve Söğütlü ilçeleri belediye başkanlarını tebrik etti.

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