Bakan Kacır, Sakarya'da fındık fabrikasının prototip üretim tesisi tanıtımına katıldı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dış ticaret dengemizi destekleyecek, kritik ve stratejik sektörlere finansman sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'yla yüksek katma değerli 397 milyar liralık yatırımın önünü açtık." dedi.

Hendek ilçesindeki BALSU fındık fabrikasını ziyaret eden Kacır, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra prototip üretim tesisi tanıtımında konuşan Kacır, teknoloji ve dijitalleşmenin günlük hayatın her safhasını şekillendirdiği gibi üretim süreçlerinin de artık ana aktörü olduğunu söyledi.

Bakan Kacır, kritik ve stratejik tüm sektörlerde makinelerin birbiriyle konuştuğu, üretim süreçlerinin veriyle beslendiği, karar mekanizmalarının yapay zeka temelli çalıştığı dönemin müşahede edildiğini belirterek 4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan bu yeni dönemde küresel çapta kıyasıya rekabet yaşanırken değişimi ıskalayanların, telafisi zor süreç yaşadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tesis edilen güçlü siyasi istikrar ve öngörülebilir politikalarla büyük mesafe katettiklerini vurgulayan Kacır, "Geçmişte hayal dahi edilemeyen pek çok alanda üretim gücüyle, ihracat performansıyla teknoloji kabiliyetleriyle dünyada adından söz ettiren, her masada sözü geçen Türkiye'yi inşa ettik. Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz, lojistik avantajlarımızla ihracatta rekorlar kırdık. Hızlı ve istikrarlı büyüyen araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemimizde üretimimizi her geçen yıl daha katma değerli, daha ileri teknolojili seviyeye çıkarıyoruz." diye konuştu.

- "Tarımsal hasılada Avrupa'da lideriz" Kacır, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat odaklı kalkınma yolculuklarında yakaladıkları bu yüksek ivmeyi korumakta kararlı olduklarının altını çizerek bu doğrultuda teknoloji geliştirme ve üretmede ülke adına yeni kazanımların kapısını aralayacak destek ve teşvik mekanizmalarını devreye aldıklarını anlattı. HİT-30 programıyla mobilite, biyoteknoloji, yarı iletkenler, yeşil enerji, haberleşme, uzay teknolojileri ve ileri imalat alanlarında ülkeyi büyük ölçekli yatırımlarla buluşturduklarını dile getiren Kacır, "Dış ticaret dengemizi destekleyecek, kritik ve stratejik sektörlere finansman sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programıyla yüksek katma değerli 397 milyar liralık yatırımın önünü açtık. AR-GE'den seri üretime, bütüncül destek sunan teknoloji hamlesi programımıza 224 orta yüksek ve yüksek teknoloji odaklı yatırım projesini dahil ettik. Bu projeler tamamlandığında cari dengemize yılda 11,5 milyar dolar katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, proje bazlı devlet desteği modeliyle büyük ölçekli katma değerli ve ileri teknolojili yatırımlar için terzi usulü teşvik paketlerini sunma imkanına sahip olduklarını aktararak, "Savunma sanayii, elektrikli araçlar, batarya imalatı gibi stratejik sektörlerde 47,6 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip 78 proje bu desteklerimizden yararlanıyor. Devreye aldığımız programlarla ülkemizin tüm potansiyelini harekete geçirecek, yeni yatırımları ve projeleri milletimize kazandıracağız. Türkiye'yi yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde Allah'ın izniyle hep birlikte devler ligine taşıyacağız." diye konuştu. Ülkenin teknoloji geliştirme altyapısını perçinlerken, doğal kaynakları ve tarım ürünlerini katma değere dönüştürecek sanayi kapasitesini tesis etmeyi, stratejik öncelik olarak gördüklerini belirten Kacır, bu noktada önlerinde büyük fırsat penceresi olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, Türkiye'nin sadece sanayi çarklarının hızlı işlediği ülke değil, bereketli topraklarıyla üreten, ürettiğini dünyaya sunan, küresel tarım ülkesi olduğuna işaret ederek "Tarımsal hasılada Avrupa'da lideriz. Dünyada yedinci sıradayız. Bu başarı Anadolu'nun bereketinin, çiftçimizin alın terinin ve devletimizin sağladığı güçlü imkanların sonucudur. Ürettiğimiz her bir ürünün, toprağımızdan çıkan her bir değerin sanayiye entegre edilmesini, katma değere dönüşmesini milli bir vazife olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yerel kalkınma alanında devrim niteliğinde adımlar attıklarını, şehirlerin potansiyelini yerinde tespit edip yerel kaynakları sanayi üretimiyle buluşturan ekosistemi adım adım inşa ettiklerini anlatan Kacır, bu vizyonu ete kemiğe büründüren, sahada somut hakikate dönüştüren en kritik adımlarının Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı olduğunu kaydetti. Kacır, programla Edirne'den Kars'a, Anadolu'nun dört bir yanında yerelin potansiyelini yerinde değerlendirmek ve atıl kaynakları ekonomiye kazandırmak üzere harekete geçtiklerini, tarımsal üretimi katma değerle buluşturan yatırımlara geniş destekler sunduklarını dile getirerek "Bu desteklerin temel yaklaşımı tarımsal ürünlerimizin sadece meyvesini veya tanesini değil kabuğundan çekirdeğine, sapından posasına kadar her zerresini kıymete dönüştürmektir. Bu ürünlere atık gözüyle değil katma değer oluşturabileceğimiz sanayi girdisi nazarıyla bakıyoruz." dedi. - "Fındık bizim için milli servet"

Özellikle karbon açısından zengin tarımsal atıkların, ileri teknolojiyle işlendiği takdirde sanayinin en kritik ihtiyaçları arasında yer alan aktif karbona dönüştürülebildiğini aktaran Kacır, bu stratejik ürünün savunma sanayisindeki koruyucu ekipmanlardan su arıtma sistemlerine, gıda güvenliğinden hava temizleme teknolojilerine ve enerji depolama sistemlerine kadar pek çok alanda sanayinin kritik girdilerinden biri olduğunu, aktif karbon üretim kabiliyetine sahip olmanın sadece ticari kazanç değil, stratejik güç demek olduğunu anlattı. Kacır, Türkiye'nin fındık üretiminde ve ihracatında tartışmasız dünyanın lider ülkesi olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: "Fındık bizim için milli servet. Fındığın kendisi gıda sanayimiz için ne kadar vazgeçilmezse atık olarak görülen kabuğu da ileri teknoloji sanayimiz için o kadar büyük potansiyele sahip. Tarım sektörümüzün öncü kuruluşlarından BALSU Gıda bünyesinde hayata geçen Hendekx projesi bu vizyonel bakış açısının somut ispatı. Burada kurulan yüksek teknolojili altyapı sayesinde tonlarca fındık kabuğu artık yakılıp heba edilmeyecek. Sanayinin en kritik süreçlerinde kullanılan yüksek katma değerli aktif karbona dönüşecek."

Türkiye'de yılda yaklaşık 740 bin ton fındık üretildiğini aktaran Kacır, "Bu fındığın 350 bin tonu fındık kabuğu olarak ortaya çıkıyor. Bu fındık kabuğunu işleyerek aktif karbona dönüştürdüğümüzde 53 bin ton aktif karbon elde edebiliriz. Bu aktif karbonun halihazırda küresel piyasalardaki değeri 160 milyon doların üzerinde. Bu aktif karbondan gaz maskeleri, KBRN filtreleri ürettiğimizde ise değeri 5 milyar doların üzerine çıkacak. İşte AR-GE, inovasyon, katma değer budur." ifadelerini kullandı. Kacır, bunu ve bunun gibi nice örneği başarmak için AR-GE'yi en güçlü şekilde desteklediklerini, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Bu yatırımla hem fındık üreticimiz kazanacak hem de sanayimiz yerli ham maddeye kavuşacak. Tam kapasiteyle hizmete girdiğinde cari dengemize önemli katkı sunacak bu yatırımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak desteklemiş olmaktan iftihar duyuyoruz. Bizler tüm imkanlarımızla ülkemizin ileri teknolojili üretim kabiliyetlerini pekiştirecek her adımın, her yatırımın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.