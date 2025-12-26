Sakarya'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Operasyonda, 220 litre kaçak/sahte içki, 167 litre etil alkol, 59 aroma verici kit, 120 gram kubar esrar, 42 sentetik uyuşturucu hap, 215 mermi ve fişek ile 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip ile denetimler sonucunda sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen 6 şüpheliye yönelik Hendek, Karasu, Geyve, Erenler ve Sapanca'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

