        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:49 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:49
        Sakarya'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Teknik ve fiziki takip ile denetimler sonucunda sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen 6 şüpheliye yönelik Hendek, Karasu, Geyve, Erenler ve Sapanca'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 220 litre kaçak/sahte içki, 167 litre etil alkol, 59 aroma verici kit, 120 gram kubar esrar, 42 sentetik uyuşturucu hap, 215 mermi ve fişek ile 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

