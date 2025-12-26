İstanbul'da düzenlenecek Filistin eylemi için Sakarya ve Kocaeli'den destek çağrısı

Filistin'deki katliama "dur" demek için İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde 1 Ocak 2026'da düzenlenmesi planlanan yürüyüş için Sakarya ve Kocaeli'de destek çağrısı yapıldı.

Sakarya Milli İrade Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan platform başkanı ve İl Müftüsü Mehmet Aşık, Gazze'deki insanlık dramının tüm dünyanın gözleri önünde derinleşerek sürdüğünü söyledi.

Suya, elektriğe, gıdaya ve ilaca erişimin neredeyse tamamen kesildiği Gazze'de her gün masum sivillerin hayatını kaybettiğini belirten Aşık, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sürdürdüğü soykırım karşısında sessiz kalmanın insanlık onuruyla bağdaşmadığını ifade etti.

Aşık, bu sorumluluk bilinciyle 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelerek "İnsanlık İttifakı" adıyla vicdan çağrısı başlattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Amaç Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek, insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmek ve mazlum Filistin halkının haklı mücadelesine destek olmaktır. 1 Ocak'ta, Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Süleymaniye, Yeni Cami ve Fatih Camisi'nde kılınacak sabah namazının ardından şehitlerimiz ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz için dualar edilecek, ardından kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyüş gerçekleştirilecektir. 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz.' sloganıyla düzenlenecek bu anlamlı buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir." - Kocaeli TÜGVA İl Temsilcisi ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu dönem sözcüsü Mustafa Salın da cuma namazının ardından İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların sıradan bir gündem maddesi olmadığını söyledi. Salın, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna değinerek, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 70 bin 668 kişinin hayatını kaybettiğini, 171 bin 152 kişinin yaralandığını kaydetti.