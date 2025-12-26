Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        İstanbul'da düzenlenecek Filistin eylemi için Sakarya ve Kocaeli'den destek çağrısı

        Filistin'deki katliama "dur" demek için İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde 1 Ocak 2026'da düzenlenmesi planlanan yürüyüş için Sakarya ve Kocaeli'de destek çağrısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da düzenlenecek Filistin eylemi için Sakarya ve Kocaeli'den destek çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Filistin'deki katliama "dur" demek için İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde 1 Ocak 2026'da düzenlenmesi planlanan yürüyüş için Sakarya ve Kocaeli'de destek çağrısı yapıldı.

        Sakarya Milli İrade Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami önünde bir araya geldi.

        Grup adına açıklama yapan platform başkanı ve İl Müftüsü Mehmet Aşık, Gazze'deki insanlık dramının tüm dünyanın gözleri önünde derinleşerek sürdüğünü söyledi.

        Suya, elektriğe, gıdaya ve ilaca erişimin neredeyse tamamen kesildiği Gazze'de her gün masum sivillerin hayatını kaybettiğini belirten Aşık, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sürdürdüğü soykırım karşısında sessiz kalmanın insanlık onuruyla bağdaşmadığını ifade etti.

        Aşık, bu sorumluluk bilinciyle 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelerek "İnsanlık İttifakı" adıyla vicdan çağrısı başlattığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Amaç Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek, insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmek ve mazlum Filistin halkının haklı mücadelesine destek olmaktır. 1 Ocak'ta, Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Süleymaniye, Yeni Cami ve Fatih Camisi'nde kılınacak sabah namazının ardından şehitlerimiz ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz için dualar edilecek, ardından kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyüş gerçekleştirilecektir. 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz.' sloganıyla düzenlenecek bu anlamlı buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir."

        - Kocaeli

        TÜGVA İl Temsilcisi ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu dönem sözcüsü Mustafa Salın da cuma namazının ardından İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların sıradan bir gündem maddesi olmadığını söyledi.

        Salın, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna değinerek, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 70 bin 668 kişinin hayatını kaybettiğini, 171 bin 152 kişinin yaralandığını kaydetti.

        Ateşkes döneminde dahi Gazze'de can kayıplarının sürdüğünü dile getiren Salın, "Gazze'de yaşam normalleşme değil, hayatta kalma mücadelesidir. Sivillerin korunması, sağlık, gıda ve suya erişim hala tartışma konusuyken burada yalnızca bir kriz değil, uluslararası düzenin itibar kaybı söz konusudur. Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl 'şahitlik' çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

        Salın, herkesi 1 Ocak 2026'da saat 08.30'da İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Sakarya'da yılbaşı öncesi 211 personelle sahte içki operasyonu Sahte içkiyi...
        Sakarya'da yılbaşı öncesi 211 personelle sahte içki operasyonu Sahte içkiyi...
        Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyada söz sahibi konuma taşıdık
        Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyada söz sahibi konuma taşıdık
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sakarya'da konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sakarya'da konuştu:
        Bakan Kacır: "Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduk" "Ti...
        Bakan Kacır: "Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduk" "Ti...
        Sakarya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Sakarya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Sakarya ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi
        Sakarya ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi