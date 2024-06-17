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        Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi

        Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (SESOB) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 18:31 Güncelleme: 17.06.2024 - 18:35
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        Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi
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        Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (SESOB) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Birlik binasında düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Murat Kaya, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, bazı belediye başkanları ve SESOB üyeleri katıldı.

        SESOB Başkan Vekili Mehmet Demirel ve katılımcılar, hep birlikte bayramlaştı.

        Mevcut Başkan Hasan Alişan'ın kaza sonucu ayağını kırdığı için evinde istirahat ettiğini belirten Demirel, "Kendilerinin de selamını getirdim. En yakın zamanda tekrar aramızda olacaktır. Herkese hayırlı bayramlar." dedi.

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        Galeri
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