GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) ile dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.