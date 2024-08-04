Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Ferizli Kaymakamı Balcı, OSB'deki altyapı çalışmalarını inceledi

        Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferizli Kaymakamı Balcı, OSB'deki altyapı çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

        Ferizli OSB Müdürü Alim Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, mola veren işçilerle çay içip sohbet etti.

        Balcı, çalışmaları yakından takip ettiklerini, projelerin bugüne kadar eksiksiz şekilde yapıldığını belirterek, çok sayıda istihdam sağlayan fabrikaların da burada yükselmeye devam ettiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da metrobüsle ulaşım başlatılacak
        Sakarya'da metrobüsle ulaşım başlatılacak
        SATSO temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        SATSO temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı
        Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı
        Sakarya'da Hamas lideri Heniyye için yürüyüş düzenlendi
        Sakarya'da Hamas lideri Heniyye için yürüyüş düzenlendi
        Barışmak için buluşan akrabalar kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı
        Barışmak için buluşan akrabalar kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı
        Osmanlı mirası Maden Deresi'ni turizme kazandıracak projede sona yaklaşılıy...
        Osmanlı mirası Maden Deresi'ni turizme kazandıracak projede sona yaklaşılıy...