Ferizli Kaymakamı Balcı, OSB'deki altyapı çalışmalarını inceledi

Balcı, çalışmaları yakından takip ettiklerini, projelerin bugüne kadar eksiksiz şekilde yapıldığını belirterek, çok sayıda istihdam sağlayan fabrikaların da burada yükselmeye devam ettiğini kaydetti.

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