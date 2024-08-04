Ferizli Kaymakamı Balcı, OSB'deki altyapı çalışmalarını inceledi
Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.
Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.
Ferizli OSB Müdürü Alim Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, mola veren işçilerle çay içip sohbet etti.
Balcı, çalışmaları yakından takip ettiklerini, projelerin bugüne kadar eksiksiz şekilde yapıldığını belirterek, çok sayıda istihdam sağlayan fabrikaların da burada yükselmeye devam ettiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.