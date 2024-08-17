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        Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

        Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 03:55 Güncelleme: 17.08.2024 - 03:55
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        Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
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        Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

        Program sonunda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Etkinliğe, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Kocaeli

        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.

        Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saat felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, 45 saniye süren depremin, insanların ve şehrin yaşamında ciddi değişiklikler oluşturduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenler dışında her şeyin geriye getirilebildiğini söyledi.

        Doğal afetler meydana gelmeden hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Sezer, "Aradan geçen 25 yıldan sonra depreme ve diğer afetlere hazırlanmak için kaybedilecek bir dakika bile yok. Her anlamda şehirlerimizin ve zihniyet olarak insanlarımızın hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

        Sezer, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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