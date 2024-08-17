Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Etkinliğe, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Doğal afetler meydana gelmeden hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Sezer, "Aradan geçen 25 yıldan sonra depreme ve diğer afetlere hazırlanmak için kaybedilecek bir dakika bile yok. Her anlamda şehirlerimizin ve zihniyet olarak insanlarımızın hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

Sezer, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.