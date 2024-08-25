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        Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:47 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:53
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        Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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