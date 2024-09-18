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        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 şüpheli ifadeye çağrıldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 şüpheli ifadeye çağrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 20:40 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:40
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        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 şüpheli ifadeye çağrıldı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 şüpheli ifadeye çağrıldı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrıldı.

        Hendek Adliyesine gelen 7 şüphelinin savcılıktaki sorguları devam ediyor.

        - Olay

        Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

        Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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