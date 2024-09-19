Sakarya'da tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ambulansla kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Nemli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Bilecik D-650 kara yolu Bilecik istikametine giden bir grup motosikletliden, 54 AFC 3638 plakalı motosikletin sürücüsü Ramazan Ali Nemli (18), Mekece Mahallesi Papaz Deresi köprüsü girişinde aynı istikamete giden, Halil İbrahim O. yönetimindeki 43 ABH 797 plakalı tıra arkadan çarptı.

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