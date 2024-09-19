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        Sakarya'da tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 00:57 Güncelleme: 19.09.2024 - 01:02
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        Sakarya'da tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sakarya Bilecik D-650 kara yolu Bilecik istikametine giden bir grup motosikletliden, 54 AFC 3638 plakalı motosikletin sürücüsü Ramazan Ali Nemli (18), Mekece Mahallesi Papaz Deresi köprüsü girişinde aynı istikamete giden, Halil İbrahim O. yönetimindeki 43 ABH 797 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada motosikletten asfalt zemine düşen sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Nemli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

        Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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