Sakarya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Dikmen Mahallesi'nde Y.O. idaresindeki 28 NP 483 plakalı otomobil, şarampole devrilerek ters döndü.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki M.H, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.