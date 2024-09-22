Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Çam Dağı'nda sonbaharın renkleri kendini gösterdi

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çam Dağı'nda sonbaharın renkleri kendini gösterdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı.

        Coğrafi işaretli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" üretiminin yapıldığı iki ilçe arasında bulunan 900 rakımlı dağdaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, hazan mevsiminin renklerini taşıyor.

        Dağın yüksek kesimlerinde oluşan sis de yaprakları sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına dönüşen ağaçlarla ahenk oluşturuyor.

        Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Gardırobun üniformaları!
        Gardırobun üniformaları!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
        İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
        Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
        Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (3)
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (3)
        Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, hayatını kaybet...
        Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, hayatını kaybet...
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (2)
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (2)
        GÜNCELLEME 3 - Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan şüpheli tutukland...
        GÜNCELLEME 3 - Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan şüpheli tutukland...
        Sakarya'da, "Farkındalık ve Ampute Futbol Sezon Açılış" programı düzenlendi
        Sakarya'da, "Farkındalık ve Ampute Futbol Sezon Açılış" programı düzenlendi
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi