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        Geyve'de bir mahallenin su basıncı sorunu yeni hatla çözüme kavuşturulacak

        Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde yaz aylarında yaşanan su basıncı ve kaybı sorunu, 3 bin metrelik yeni içme suyu hattıyla kalıcı olarak çözülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:08
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        Geyve'de bir mahallenin su basıncı sorunu yeni hatla çözüme kavuşturulacak
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        Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde yaz aylarında yaşanan su basıncı ve kaybı sorunu, 3 bin metrelik yeni içme suyu hattıyla kalıcı olarak çözülecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Karacaören Mahallesi sakinlerine kalıcı çözümler sunmak için kapsamlı proje başlattı.

        3 bin metre uzunluğundaki yeni içme suyu hattı imalatı sayesinde sondaj çalışmalarından elde edilen su, mahalle sakinlerine kesintisiz şekilde ulaştırılacak. Özellikle yaz aylarında artan su talebinin karşılanması için yapılan bu yenileme çalışmaları, mahallede su basıncı sorununu da ortadan kaldıracak.

        Açıklamada mahalledeki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı belirtilerek, "İmalatına başladığımız 3 bin metrelik içme suyu hattı projesini kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bölge depolarına takviye yaptığımız doğal su kaynaklarıyla abonelerimize kesintisiz içme suyu sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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