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        Ferizli'de "Tarım Festivali" düzenlendi

        Ferizli Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ferizli Tarım Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:39
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        Ferizli'de "Tarım Festivali" düzenlendi
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        Ferizli Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ferizli Tarım Festivali" sona erdi.

        Yöresel yemek çeşitlerinden el sanatları ve giyime, hediyelik eşyalardan tarım aletlerine kadar birçok standın açıldığı etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ve beraberindeki heyet, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata eşliğinde festival alanını gezdi.

        İnci, ziyarette yaptığı açıklamada, 3 dönem Hendek Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatarak, "Belediye başkanlarının ne kadar zor şartlar altında görev yaptıklarını biliyorum. Bunun için başkanlarımızın çalışmalarına, projelerine her zaman destek vermeye çalışıyorum. Tüm belediye başkanlarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

        Ata da festival boyunca kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere ve sponsorluk katkısı veren esnafa teşekkür ederek, "Festivalimizin bundan sonra belediyemiz tarafından geleneksel olarak yapılması için çalışmalarımıza başlıyoruz." diye konuştu.

        İlçede 20 Eylül Cuma günü açılışı yapılan festival, halk konseriyle sona erdi.

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