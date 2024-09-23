Ferizli'de "Tarım Festivali" düzenlendi

Ferizli Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ferizli Tarım Festivali" sona erdi.

Yöresel yemek çeşitlerinden el sanatları ve giyime, hediyelik eşyalardan tarım aletlerine kadar birçok standın açıldığı etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ve beraberindeki heyet, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata eşliğinde festival alanını gezdi.

İnci, ziyarette yaptığı açıklamada, 3 dönem Hendek Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatarak, "Belediye başkanlarının ne kadar zor şartlar altında görev yaptıklarını biliyorum. Bunun için başkanlarımızın çalışmalarına, projelerine her zaman destek vermeye çalışıyorum. Tüm belediye başkanlarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.