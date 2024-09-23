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        GÜNCELLEME - Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı İn'e tokat atılan videoyu çeken zanlı tutuklandı

        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin videoyu çeken şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:25
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        GÜNCELLEME - Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı İn'e tokat atılan videoyu çeken zanlı tutuklandı
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        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin videoyu çeken şüpheli tutuklandı.

        Sosyal medya hesaplarında İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında olay anını kayda aldığı tespit edilen ve ifadesinin alınması için çalışma başlatılan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. emniyete teslim oldu.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı S.İ, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

        Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, bu kapsamda polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi şüpheli C.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

        Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden zanlı C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti. Görüntüyü çektiği tespit edilen S.İ'nin ifadesinin alınması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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