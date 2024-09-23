Sakarya'da SGM kış kurslarına kayıtlar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) 7-14 yaş aralığındaki öğrenciler için kış dönemi kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayıtların ilk gününde 2 bin 453 öğrenci, Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM'de eğitim almak için başvurdu.

Hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılan kayıt işlemleri, "www.sakarya.bel.tr" adresinden ya da SGM'lerden yapılabiliyor.

Bu yıl kış kurslarında zengin ders içerikleriyle eğlenirken öğrenecek öğrenciler, vakitlerini verimli şekilde geçirecek.