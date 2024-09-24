Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sakarya'da öğretmenlerle buluştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz politikaların karşılık bulabilmesi için öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla her zaman istişare etmeyi, onların önerileri doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeyi ve bu kültürle hareket etmeyi çok önemsiyoruz." dedi.

Tekin, kentteki temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyerek sorularını yanıtlayan Tekin, kendisini en rahat hissettiği yerin, eğitimcilerle buluştuğu yerler olduğunu söyledi.

Gerek bu tür buluşmalarda gerekse okul ziyaretlerinde binlerce öğretmenle bir araya geldiklerini anlatan Tekin, "Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz politikaların karşılık bulabilmesi için öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla her zaman istişare etmeyi, onların önerileri doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeyi ve bu kültürle hareket etmeyi çok önemsiyoruz." dedi. Öğretmenler de tek tek söz alarak eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini aktardı, kendilerine bu imkanı sağlayan Tekin'e teşekkür etti.

Tekin, programın sonunda öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - Şehit ailelerine ziyaret Bakan Tekin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Temmuz'da bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın Adapazarı ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti. Tekin'e teşekkür eden şehidin babası Mehmet Talay, "Devletimiz her zaman yanımızda, devletimizin desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz." ifadesini kullandı.