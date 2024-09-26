Sakarya'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yenimahalle Abdurrahman Gürses Caddesi'nde dün işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra silahlı saldırıda başı ve bacağından vurularak ağır yaralanan Erol Korkmaz (35), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.