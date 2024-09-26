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        Sakarya'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:21
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        Sakarya'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Yenimahalle Abdurrahman Gürses Caddesi'nde dün işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra silahlı saldırıda başı ve bacağından vurularak ağır yaralanan Erol Korkmaz (35), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, bir zanlının saklandığı yerden çıkarak yolda yürüyen Korkmaz'a ateş etmesi ve kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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