Sakarya'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yenimahalle Abdurrahman Gürses Caddesi'nde dün işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra silahlı saldırıda başı ve bacağından vurularak ağır yaralanan Erol Korkmaz (35), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, bir zanlının saklandığı yerden çıkarak yolda yürüyen Korkmaz'a ateş etmesi ve kaçması yer alıyor.
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