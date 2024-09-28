Sakarya'da 3 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adapazarı-Karapürçek yolunda ilerleyen Hale R'nin (20) kullandığı 54 ACY 051 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden ve sola dönüş için manevra yapan H.İ.B. (36) idaresindeki 54 BG 951 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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