Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 3 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 3 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Adapazarı-Karapürçek yolunda ilerleyen Hale R'nin (20) kullandığı 54 ACY 051 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden ve sola dönüş için manevra yapan H.İ.B. (36) idaresindeki 54 BG 951 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Hale R'ye karşı yönden gelen M.A.B. (35) yönetimindeki 54 ACE 770 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Hale R, sağlık personelinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Sakarya'da ilkokul öğrencileri, ektikleri sebzelerin hasadını yaptı
        Sakarya'da ilkokul öğrencileri, ektikleri sebzelerin hasadını yaptı
        Sakarya'da düzenlenen "Mobilya Sektör Zirvesi" sona erdi
        Sakarya'da düzenlenen "Mobilya Sektör Zirvesi" sona erdi
        Sakaryaspor, yeni yönetimiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor
        Sakaryaspor, yeni yönetimiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor
        Sakarya "Mobilya Sektör Zirvesi"ne ev sahipliği yapıyor
        Sakarya "Mobilya Sektör Zirvesi"ne ev sahipliği yapıyor
        Öldürdüğü husumetlisini daha önce de bıçaklamış (2)
        Öldürdüğü husumetlisini daha önce de bıçaklamış (2)
        Bakan Kacır: Dış ticaret açığındaki düşüş, yatırımcımızın, üreticimizin, ih...
        Bakan Kacır: Dış ticaret açığındaki düşüş, yatırımcımızın, üreticimizin, ih...