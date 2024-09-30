Sakarya'da "23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" düzenlenecek

Ekim ayındaki etkinliklerde sergi programları, konferanslar, panel, konser, film gösterimi, ustalara saygı ve dinleti programları da yapılacak.

Üç Kafadarlar Tiyatrosunca hazırlanan "Aslan ile Fare" adlı oyun, 14 Ekim Pazartesi saat 11.00 ve 13.00'te Sosyal Gelişim Merkezi'nde, "Park Etmek Yasaktır" oyunu ise 14 Ekim Pazartesi saat 19.00'da Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Kentin farklı noktalarında yapılacak etkinliklere Filistinli şairler de katılım sağlayacak. Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh, "Büyük Gelen Palto" filminin ardından gerçekleştirilecek söyleşinin konuğu olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" 10-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.